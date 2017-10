Puigdemont zet onafhankelijkheid Catalonië door, maar wil dialoog

Spanje lijkt in eerste instantie niet heel happig op een overleg met Puigdemont over de Catalaanse onafhankelijkheid. De Spaanse regering in Madrid beschouwt dat Puigdemont met zijn uitspraken de onafhankelijkheid Catalonië heeft uitgeroepen en kondigde onmiddellijke maatregelen aan volgens een woordvoerder. Een woordvoerder van premier Rajoys partij PP bezigde gisteren al scherpe taal na een ochtendberaad.,,Puigdemont hoeft niet met ons te praten. Onderhandelen of bemiddelen is er niet meer bij. Degene met wie hij zal moeten praten, is zijn advocaat.''



Agenten van de Spaanse nationale politie stonden volgens verschillende media paraat om het gebouw in Barcelona meteen binnen te vallen, als Puigdemont de onafhankelijkheid van de regio had uitgeroepen. Verwacht wordt dat de Spaanse premier Rajoy Grondwetartikel 155 zal gebruiken om het zelfbestuur van Catalonië op te schorten en Puigdemont en zijn companen meteen strafrechtelijk te laten vervolgen. De Catalaanse politie beveiligde de ingang van het gebouw in voorbereiding daarop met negen politiebussen.



Catalonië wil na het uitroepen van de onafhankelijkheid alle functies van de Spaanse staat overnemen en komen de ambtenaren bijvoorbeeld voor de Catalaanse overheid te werken. Ook kan iedereen die in Catalonië woont onder verschillende voorwaarden de Catalaanse nationaliteit aanvragen. Alle veranderingen maken deel uit van een proces van maanden, totdat een nieuwe Catalaanse grondwet is opgesteld.