Psycholoog gaf fiat aan beëindigen van toezicht miljardair Epstein

De steenrijke Epstein (66) zat vast in het Metropolitan Correctional Center op verdenking van seksueel misbruik. Hij overleed 10 augustus in zijn cel door ophanging, zo blijkt uit ondezoek. Epstein werd 23 juli echter ook al met verwondingen aan zijn nek aangetroffen in zijn cel. Hij kwam toen in het kader van zelfmoordpreventie onder verscherpt toezicht te staan.



Die verscherpte maatregelen zijn na zes dagen weer ingetrokken, blijkt uit een brief van drie kantjes die assistent-openbaar aanklager Stephen Boyd aan de commissie richtte. ,,Meneer Epsteins zelfmoordtoezicht werd ingetrokken na een evaluatie door een afgestudeerd psycholoog, die vaststelde dat zulk toezicht niet langer noodzakelijk was’’, schrijft Boyd. Voor een dergelijke evaluatie zou de arts oog in oog met de verdachte moeten staan. Of dat in Epsteins geval is gebeurd, is niet duidelijk.



Het verzoek om Epsteins toezicht op te heffen zou, zo meldt The Wall Street Journal, eind juli gedaan zijn door zijn advocaten. De verdachte had de dag ervoor een bespreking van zo’n 12 uur met zijn raadslieden, waarna het verzoek de dag erna werd ingediend. Het toezicht werd afgeschaald naar ‘speciale observatie status’, wat inhoudt dat er niet elke 15 minuten wordt gecontroleerd, maar elk halfuur. Ook had Epstein met een ander gevangene op cel moeten zitten. Die procedures werd evenwel niet gevolgd.