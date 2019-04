Psychiatrisch onderzoek naar schutter Christchurch

Vermiste jongen na zeven jaar opgedoken. Of is hij een fantast?

4 april Bij de politie in de Amerikaanse stad Newport heeft zich een 13-jarige jongen gemeld die beweert de al zeven jaar vermiste Timmothy Pitzen te zijn. Pitzen is sinds 11 mei 2011 spoorloos. Op die dag beroofde zijn moeder zich van het leven in een motel waar ze met haar zoontje had overnacht. De vrouw meldde in een afscheidsbrief dat haar zoontje ‘veilig was en nooit meer zou worden gevonden’.