Psychiater over verdachte Pokémonmoord waarbij Shashia (20) omkwam: ‘Hij is een psychopaat’

Volgens Van den B. zou het meisje per ongeluk om het leven zijn gekomen tijdens wurgseks, maar daar is volgens haar nabestaanden niets van waar. Haar ex-vriend verklaarde dat de jonge vrouw helemaal niet van seks hield. „We hebben er wel over gepraat. De eerste stappen gezet. Maar het deed pijn. Dus zijn we gestopt. En het is er nooit meer van gekomen. Ze wilde niet eens gewone seks. Waarom zou ze dan wurgseks willen?”



Ook volgens familieleden was de jonge vrouw helemaal niet bezig met seks. Ze sluiten zich aan bij haar ex-vriend. „Onmogelijk. Daar geloven we geen woord van. Dat is Shashia niet.” Vriendinnen omschreven Shashia gisteren als ‘een eerlijk, lief en wat verlegen meisje, dat opbloeide als ze iemand beter kende’.