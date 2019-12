Protesterende Franse boeren uit de kleren voor naaktkalender

Soedan onderzoekt misdaden in Darfur

16:32 Justitie in Soedan start een onderzoek naar ernstige misdaden in de westelijke regio Darfur, zo'n vijftien jaar geleden tijdens het regime van Omar Hassan al-Bashir. Die greep als generaal in 1989 de macht en zijn regime kwam in april dit jaar na maanden van massale protesten ten val.