Protesten in Irak laaien op; demonstranten vallen Iraans consulaat aan

De Iraakse activist Ihab Jawad werd zaterdag buiten zijn huis in Karbala doodgeschoten door onbekende schutters, aldus veiligheidsbronnen. De afgelopen tijd zijn er diverse aanslagen gepleegd op pro-hervormingsactivisten in Irak. Demonstranten houden pro-Iraanse milities daarvoor verantwoordelijk.

Ook in oktober 2019 hadden soortgelijke protesten plaats in Bagdad en de overwegend sjiitische provincies in het zuiden, die maanden duurden. Zo klommen demonstranten over betonnen barrières voor het Iraanse consulaat in Karbala en vervingen daar de Iraanse voor de Iraakse vlag. Bij de protesten vielen honderden doden en raakten duizenden mensen gewond.