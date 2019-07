Protestactie tegen Spaanse traditie: vechtstieren de zee in jagen

Zeker tweehonderd actievoerders hebben gisteren in de haven van de Spaanse plaats Dénia geprotesteerd tegen een opmerkelijke vorm van stierenvechten waarbij de dieren de zee in worden gejaagd. Tijdens de demonstratie werd deze traditionele tak van sport ‘wreed en belachelijk’ genoemd.

Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement Bous a la mar (stier in de zee) worden de dieren vanaf een locatie in Dénia richting kust gejaagd, waarna ze met hoge snelheid in het water springen of worden geduwd. De meeste stieren worden na enige pesterijen in het water - door zwemmers of met motorbootjes - weer de kant opgedreven. Volgens de demonstranten komen er ook veel dieren om. ,,Ze worden misbruikt voor het plezier van mensen”, vinden de actievoerders. Sinds het begin van deze vorm van stierenvechten in 1926 zouden al duizenden stieren zijn omgekomen in de haven van Dénia.

Dénia is zeker niet de enige plaats in Spanje waar stierengevechten worden gehouden. Op de openingsdag van de beruchte jaarlijkse stierenloop in het Spaanse Pamplona zijn afgelopen weekend drie personen gespietst. Een 46-jarige Amerikaan kreeg de hoorn van een stier in zijn nek. Een 23-jarige landgenoot en een 40-jarige Spanjaard werden in hun zij gespietst. Twee andere Spanjaarden liepen hoofdletsel op. Het Rode Kruis behandelde verder nog 48 mensen die lichtere verwondingen hadden opgelopen.

Pamplona

Elk jaar verzamelen duizenden lopers zich in Pamplona om voor de stieren uit te rennen in de smalle straatjes van de Spaanse stad, met de stierenarena als eindbestemming. De wat meer risicomijdende bezoekers kijken toe vanaf de balkons. Het meerennen met de stieren is al sinds eind zestiende eeuw een ‘feestelijk vragen om ongelukken’. Er vallen doorgaans meer dan tweehonderd gewonden bij de stierenrennen. Het grootste deel van de verwondingen wordt veroorzaakt door valpartijen en is dan ook meestal niet ernstig.

