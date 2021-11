Protest tegen watertekort in Iran neergeslagen met traangas en stokken

De boeren protesteren tegen de lokale autoriteiten, omdat ze hen ervan verdenken met water te sjoemelen. De pijpleidingen zouden worden gemanipuleerd, waardoor het water dat nog over was in de rivier, naar een ander gebied gaat. Dit kan voor de boeren betekenen dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Vandaag kwamen honderden demonstranten naar Isfahan, niet alleen boeren, maar ook mensen die hen bijstonden. En volgens de Iraanse autoriteiten kwamen ook tegenstanders van het regime op de protesten af.



Nadat de boeren waren vertrokken, bleven mensen in de stad over die volgens de Iraanse autoriteiten staatseigendommen kapot maakten. Ook zou door de demonstranten met stenen zijn gegooid en is er onder meer een ambulance in brand gestoken. De oproerpolitie zette traangas in en sloeg de demonstranten met stokken. Volgens mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights worden zo'n 120 demonstranten vastgehouden.



De Iraanse overheid wijt de droogte en watertekorten aan de droogt die sinds decennia is ontstaan. In juli waren op meerdere plekken in Iran ook al aanhoudende protesten tegen het tekort. Deze ‘opstand der dorstigen’ werd door het regime beantwoord met traangas en kogels. Volgens Amnesty International vielen daarbij toen meerdere doden.