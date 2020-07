Prominente Democraat John Lewis (80) overleden

assistent aangehouden Brute moord op gelauwerde techmiljo­nair: in stukken gezaagd en onthoofd

7:07 ‘De Elon Musk van de derde wereld’. Zo werd Fahim Saleh genoemd door de mensen die dichtbij hem stonden. Zijn collega's vergeleken de 33-jarige techmiljonair schertsend met het onstuitbare roze konijntje van een bekend batterijmerk. Toch werd het niet zijn zakensucces waarmee hij internationaal in het nieuws kwam. Saleh werd gisteren onthoofd en in stukken gezaagd aangetroffen in zijn riante appartement in Manhattan. Een dag later werd zijn assistent aangehouden. De verdachte zou zijn baas ‘een grote hoeveelheid geld’ schuldig zijn, meldt de politie van New York.