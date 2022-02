Project om zeekoeien in Florida te redden werkt, dieren eten 1400 kilo sla per dag

Het project om de verontrustende sterfte van zeekoeien in Florida te remmen lijkt te werken. Door dagelijks zo'n 1400 kilo sla in zee te gooien lijken er minder zeekoeien het loodje te leggen door een tekort aan eten. Toch moet er gekeken worden naar een betere oplossing voor de lange termijn.

Afgelopen jaar stierven er 1101 zeekoeien in Florida, maar liefst 10 procent van de totale populatie, waarschijnlijk door hongersnood. Door watervervuiling in de Indian River Lagoon, een gebied van meer dan 10.000 hectare vol met velden zeegras, hebben de zeekoeien in de winter niets meer te eten, en dat was aan de dieren te merken. De dikke vetlaag van de dieren was flink geslonken, soms kon je zelfs hun ribben zien. Hier moest iets aan gedaan worden, dachten wetenschappers van de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) en de Save the Manatee Club. Manatee is de Engelse benaming voor de zeezoogdieren.

Ze besloten de zeekoeien te gaan voeren. Een controversiële beslissing, want het voeren van wilde dieren kan op korte termijn misschien wel helpen, maar op de lange termijn kunnen de zeekoeien afhankelijk worden van het eten dat mensen ze geven. Ook vreesden critici dat het aantal aanvaringen met zeekoeien zou toenemen omdat de dieren boten zouden gaan associëren met eten.

Zeekoeien verzamelen zich in groepen bij een plek waar warm water de lagune in stroomt .

24.000 kilo sla

Het project is nu in volle gang. De wetenschappers hebben tot nu toe bijna 24.000 kilo sla in het water gegooid, wat neerkomt op zo'n 1400 kilo per dag. ,,We maken echt een verschil”, vertelde Ron Mezich van de FWC tijdens een persconferentie. Bij de voedermomenten komen veel zeekoeien opdagen; soms zijn het er wel 800. ,,We worden blootgesteld aan een gigantisch aantal dieren”, aldus Mezich. Het aantal sterfgevallen valt met 164 dit jaar mee, en slechts 5 daarvan zijn overleden door een aanvaring.

Toch moet ook gekeken worden naar de lange termijn, denkt Tom Reinert, regiodirecteur van de FWC. Het is daarbij vooral belangrijk om nieuwe zeegrasvelden aan te planten. De staat Florida heeft daar al 8 miljoen dollar voor opzijgelegd, maar dat is nog maar het begin, aldus Reinert. ,,Je kunt niet zomaar willekeurig wat zeegras planten. We hebben een aantal projecten opgezet, maar die zitten nog in de beginfase.” Ook roept hij op de dieren niet zelf eten te geven, maar ze ‘te voeren met dollars’.