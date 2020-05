Professor (37) vermoord die ‘op het punt van coronadoorbraak stond’

Een Chinese toponderzoeker van de universiteit van het Amerikaanse Pittsburgh is zaterdag in zijn eigen woning doodgeschoten. De 37-jarige Bing Liu stond volgens zijn werkgever op het punt ‘heel belangrijke ontdekkingen’ over Covid-19 te doen.

Bing Liu was assistent-onderzoeksprofessor aan de universiteit van Pittsburgh (Pennsylvania), waar hij als moleculair bioloog werkte op de cellulaire mechanismen die aan de basis liggen van de coronainfectie. Volgens zijn collega’s was hij dichtbij een doorbraak, valt te lezen in een verklaring.

Zaterdag vond de politie zijn levenloze lichaam in zijn huis in Elm Court, zo’n 60 kilometer van Pittsburgh. Bing Liu had schotwonden in zijn hoofd, hals, borststreek en ledematen.

Bekenden

Nadat de dader Bing Liu doodschoot beroofde hij zichzelf van het leven in zijn auto, niet ver van het plaats delict, aldus de politie. Het gaat om om de 46-jarige Hao Gu, meldt de lokale zender Action News 4.



De rechercheurs bevestigen dat de twee elkaar kenden. Uit het onderzoek is gebleken dat het een zelfmoordaanslag was als gevolg van ‘een langdurig geschil over een intieme partner’. Ze verklaarden dat er ‘geen enkel bewijs‘ was dat de zaak verband hield met Bing Liu’s onderzoekswerk en de huidige volksgezondheidscrisis.

Belangrijke ontdekking

Quote Bing Liu was geduldig, intelli­gent en extreem volwassen. We zullen hem heel erg missen Rouwadvertentie van de Universiteit van Pittsburgh In een verklaring beschrijven Bing Liu’s collega’s hem als ‘een uitstekende onderzoeker’ die ‘op het punt stond zeer belangrijke bevindingen te doen’ om de mechanismen van het coronavirus te begrijpen. Ze rouwden om zijn overlijden en beloofden zijn onderzoek af te ronden ‘in een poging een eerbetoon te brengen aan zijn wetenschappelijke uitmuntendheid’.



Bing Liu, geboren in China, behaalde zijn bachelordiploma in informatica in Singapore voordat hij onderzoek deed in de VS. Volgens zijn online cv had hij samengewerkt met biologen en clinici om de menselijke immuniteit te bestuderen. ‘Bing Liu was geduldig, intelligent en extreem volwassen. We zullen hem heel erg missen’, schrijven zijn collega’s.

Complotdenkers

De gewelddadige dood van Liu is op sociale media voer voor complotdenkers. Vooral op het in China populaire platform Weibo suggereren gebruikers dat het onderzoek Liu in gevaar heeft gebracht. Global Times, een website die is gelieerd aan de Chinese staatsmedia, publiceerde zelfs een artikel over verschillende speculaties over Liu’s dood.

Te midden van de coronapandemie worden verschillende complottheorieën over het virus en de oorsprong ervan verspreid op online platforms. De politie blijft benadrukken dat er geen enkel verband is tussen de moord en de huidige gezondheidscrisis.

Bekijk onze video's over het coronavirus in onderstaande playlist: