Proces tegen ter dood veroordeelde ex-dictator al-Bashir start moeizaam

Video Indonesi­sche vulkaan spuwt kilometers­ho­ge aswolk uit

11:49 Spectaculaire beelden van het Indonesische eiland Sumatra. De vulkaan Sinabung spuwde daar vanochtend een gigantische aswolk 5 kilometer de lucht in. Op foto's en videobeelden is de enorme aswolk te zien die opsteeg vanuit de 2460 meter hoge berg in Karo, Noord-Sumatra.