Proces tegen drie ex-agenten in zaak-Floyd uitgesteld

Vaccinlok­ker­tjes in VS worden steeds lucratie­ver: van biertje tot loterijp­rijs van 1 miljoen

7:38 Nu het vaccinatietempo in de Verenigde Staten langzaam aan het afnemen is en het steeds lastiger wordt om mensen te overreden een prik te komen halen, worden steeds lucratievere vaccinlokkertjes in het vooruitzicht gesteld.