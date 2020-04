Proces rond Love Parade-drama Duisburg sterft roemloze dood

‘Enorm teleurgesteld’

Tien beschuldigden

De rechtszaak over het Love Parade-drama begon eind 2017 na jarenlang juridisch getouwtrek. In totaal stonden tien verdachten terecht. Het ging om vier leidinggevenden van organisator Lopavent en zes ambtenaren van de stad Duisburg. Ze werden aangeklaagd wegens dood door schuld en verwijtbaar letsel, veroorzaakt door ernstige planningsfouten. Tegen de stadsambtenaren en één Lopavent-medewerker werd het proces in februari 2019 na 101 zittingsdagen gestaakt wegens moeilijk te bepalen individuele schuld. De laatste onderhandeling vond plaats op 4 maart 2020. Dat was de 183ste procesdag.



De tragedie tijdens de elfde editie van het dancefestival in Duisburg vond plaats op 24 juli 2010. Door massapaniek raakten honderden bezoekers in de verdrukking bij de in- en uitgang naar het festivalterrein. Maar liefst 21 personen werden doodgedrukt, ruim 650 raakten gewond. De meeste doden vielen door verstikking. Tien vrouwen en elf mannen stierven ter plekke of later in een ziekenhuis. Onder hen de 22-jarige Nederlander Jan Willem van Helsdingen uit Hasselt bij Zwolle.