Proces aanslagen Brussel roept debat op over glazen boxen: ‘Verdachten als beesten in kooi’

In Brussel vindt vandaag de inleidende zitting plaats van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. De zitting wordt vandaag vooral beheerst door een discussie over de boxen waarin de verdachten moeten plaatsnemen. Als de boxen moeten worden aangepast, zal de start van het proces waarschijnlijk worden uitgesteld.

In Brussel staat alles klaar voor de start van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Op maandag 10 oktober moet het proces, dat zes tot negen maanden kan duren, van start gaan. De negen verdachten staan er terecht in individuele boxen. Daarbij kunnen ze, vanachter de grote glazen ramen in de box, via een strook geboorde gaten praten met hun advocaten, die voor hen moeten plaatsnemen. Ook is er een klein doorgeefluik waardoor papiertjes doorgegeven kunnen worden.

De advocaat van verdachte Mohamed A. noemde de boxen vandaag ‘glazen kooien’. ,,Ze zijn afschuwelijk, ze zitten als beesten in deze glazen kooien”, aldus advocaat Stanislas Eskenazi ,,Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de beschuldigden en de verdediging.’’

,,Je wil dat deze mannen meewerken aan het proces? Dan moet je ze tonen dat je niet afwijkt van de belangrijke gerechtelijke principes, zoals het vermoeden van onschuld. We kunnen geen proces voeren in deze omstandigheden’’, zei Eskenazi.

Zes jaar de tijd

Virginie Taelman, die Bilal el M. vertegenwoordigt, vult het pleidooi van Eskenazi aan: ,,Deze kooien vertegenwoordigen niets meer dan een onmenselijke en vernederende behandeling”, aldus Taelman. ,,Dit alles heeft een enorme invloed op de concentratie, verdediging en communicatie van de beschuldigden.” Volgens haar gaan de boxen in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Een andere advocaat zegt dat het heel moeilijk is om te communiceren door de boxen. Omdat haar cliënt geen Frans spreekt, is direct contact – via de telefoon in de kooi – onmogelijk en moet er een tolk tussenkomen. ,,Er is zes jaar de tijd geweest om de indeling van de zaal uit te werken”, aldus Gisèle Stuyck, advocaat van Osama K.

De voorzitter van het hof, Laurence Massart, zal luisteren naar de bezwaren van de advocaten en binnenkort een oordeel hierover vellen. Pas dan zal duidelijk worden of het proces met of zonder glazen boxen doorgaat. Als de boxen afgebroken moeten worden, dreigt de startdatum van het echte proces op 10 oktober uitgesteld te worden.

Negen verdachten

Op het proces zullen in totaal negen verdachten verbonden aan de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) terechtstaan voor de dubbele aanslag – eerst op de luchthaven in Zaventem en daarna in het metrostation van Maalbeek in Brussel – die België op 22 maart 2016 opschrikte. Bij de aanslag kwamen in totaal 32 mensen om het leven. Er vielen meer dan 340 gewonden.

