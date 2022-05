Problematische knie van Paus Franciscus baart zorgen

Toen Paus Franciscus vorige week de jaarvergadering van vrouwelijke religieuzen moest voorzitten, werd hij in een rolstoel de Paolo VI zaal in het Vaticaan binnen gereden. De eerste keer dat duidelijk werd dat de knieproblemen van de Paus ernstiger zijn dan werd aangenomen. De kerkvorst had eerder al wat verplichtingen afgezegd en ook had hij een week eerder, op last van zijn behandelend arts, de wekelijkse audiëntie zittend afgenomen. ,,Er is een probleem met dit been, dat doet het niet goed”, zei hij tegen de aanwezige gelovigen. ,,De arts heeft gezegd dat ik niet mag lopen. Ik wil graag naar jullie komen, maar deze keer moet ik naar de dokter luisteren.”