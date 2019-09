Prins Harry treedt in de voetsporen van zijn moeder Diana

Diana bezocht in 1997 het landmijnenveld in Huambo. Daar werd de bekende foto gemaakt van de prinses in beschermende kledij en deed zij een controversiële uitspraak. Ze noemde mijnen een ‘humanitair en politiek issue’. Dat werd haar niet door iedereen in dank afgenomen. Zo werd ze door een Britse minister een ongeleid projectiel genoemd.

Later dat jaar werd echter een internationale ban op landmijnen afgesproken, die inmiddels door 164 landen is ondertekend. Sindsdien zijn 48 miljoen mijnen vernietigd. Het bezoek van Diana aan het Angolese mijnenveld heeft daar zeker aan bijgedragen, zegt de directeur van Halo Trust, de organisatie voor het verwijderen van landmijnen waarvoor zowel Diana als haar zoon zich inzetten. ,,Haar bereidheid om een echt mijnenveld te bezoeken, zich er middenin te begeven, was een geweldige stimulans voor de strijd tegen mijnen’', aldus Ralph Legg.

Meghan en Archie

Het voormalige mijnenveld waar Harry vandaag wandelde, is niet meer hetzelfde: de landmijnen werden hier tussen 2004 en 2005 geruimd. De plek waar zijn moeder in 1997 werd gefotografeerd is nu een drukke straat. Angola heeft de bloederige burgeroorlog achter zich gelaten en hoopt in 2025 helemaal vrij te zijn van mijnen. Daartoe moeten er nog zo'n 650 worden opgeruimd.

In landen als Syrië, Oekraïne en Jemen liggen er nog veel weer. Afghanistan boekte in 2017 het trieste record met 2300 doden als gevolg van mijnen, volgens het rapport Landmine Monitor 2018.

Na zijn bezoek aan het mijnenveld ging Harry, eveneens net als zijn moeder, langs bij een medisch centrum waar slachtoffers van mijnen worden behandeld. Dat ziekenhuis is als eerbetoon vernoemd naar Diana.

Harry is met Meghan en Archie in Afrika. Vrouw en zoon zijn echter niet meegereisd naar Angola, maar achtergebleven in Zuid-Afrika.

