Prins Harry gaat trouwen met vriendin Meghan

sprookjeshuwelijk in lenteDe Britse prins Harry (33) gaat volgend jaar trouwen met zijn vriendin, de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Dat heeft Kensington Palace zojuist officieel bekendgemaakt. Het huwelijk vindt in de lente van 2018 plaats.

Uit een officiële verklaring van het Britse koninklijk huis staat dat Harry en Meghan zich eerder deze maand hebben verloofd. De prins heeft de ouders van Markle om haar hand gevraagd. Het aanstaande huwelijk is goedgekeurd door koningin Elizabeth: Harry's grootmoeder die nog altijd vorstin is. Vandaag heeft prins William (35), Harry's oudere broer, hem gefeliciteerd met het komende huwelijk. Mede namens zijn vrouw Kate: ,,We zijn erg blij voor Harry en Meghan. Het was fantastisch om haar te leren kennen en te zien hoe gelukkig zij en Harry samen zijn.'' Koningin Elizabeth (91) en haar 96-jarige echtgenoot prins Philip hebben ook gereageerd. ,,We zijn blij voor het koppel en wensen ze alle geluk.''

Cameraman Thomas Markle en yogadocente-sociaal werkster Doria Ragland, de gescheiden ouders van Meghan, hebben hun dochter en haar aanstaande man gefeliciteerd. ,,We wensen ze een leven lang geluk. Onze dochter is altijd lief en aardig geweest. Het doet ons goed dat prins Harry dezelfde kwaliteiten heeft. Verder zijn we zeer verheugd over hun gezamenlijk toekomst.''

Na hun huwelijk gaat het echtpaar in Nottingham Cottage wonen, vlakbij Kensington Palace in London. De verloving van Harry en Meghan heeft in besloten kring plaatsgevonden. Volgens Britse media zouden alleen de koningin en naaste familieleden van Harry van de geheime plechtigheid geweten hebben. Eerder deze maand vertelde de actrice voor de eerste keer over haar gevoelens voor prins Harry. In de glossy Vanity Fair stelde ze: ,,We zijn twee mensen die echt heel gelukkig en verliefd zijn. We gingen stilletjes met elkaar om gedurende zes maanden totdat onze relatie nieuws werd.''



De Britse prins, de tweede zoon van prins Charles en prinses Diana, is overigens niet de eerste man in Meghans leven. Ze had tussen 2004 en 2013 een relatie met acteur en producer Trevor Engelson, met wie ze van 2011 tot 2013 was getrouwd.

Meghan Markle (1981) is een Amerikaans actrice die bij het grote publiek bekend werd door haar vaste rol als Rachel Zane in de populaire advocatenserie Suits. De in Los Angeles geboren Markle is een kind van een Afro-Amerikaanse moeder en vader met Ierse en Nederlandse wortels. Ze studeerde aan de Northwestern University en behaalde daar bachelortitels in de podiumkunsten en internationale betrekkingen. Na haar studie werkte ze geruime tijd op de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires. In 2002 begon ze met haar loopbaan als actrice met een gastrolletje in de serie General Hospital en films als A Lot Like Love en Remember Me. Markle was ook nog enige tijd koffermeisje op de showtrap van Deal or No Deal: de Amerikaanse versie van Linda de Mols Miljoenenjacht.

Harry en Meghan hebben ruim anderhalf jaar een relatie. In september vertoonden ze zich voor het eerst in het openbaar tijdens de Invictus Games in Toronto. Het is niet de eerste keer zijn dat een Britse royal met een Amerikaanse in het huwelijk treedt. De Britse monarch Edward, de oom van de huidige koningin Elizabeth, trouwde in 1937 met Wallis Simpson. Hij gaf de troon op om met haar te kunnen trouwen. Simpson was al twee keer gescheiden en de Anglicaanse Kerk, waarvan Edward als koning het hoofd was, stond hertrouwen na een scheiding niet toe.

Het huwelijk van prins William en Kate Middleton, in april 2011, werd wereldwijd door tientallen miljoenen tv-kijkers gevolgd. Kate (35) en haar man hebben inmiddels twee kinderen: George (4) en Charlotte (2). Prinses Kate is momenteel in verwachting van hun derde kindje dat in de lente van 2018 (rond de tijd dat Harry en Meghan trouwen) wordt verwacht.

Volledig scherm Meghan Markle © AFP

Volledig scherm © PR