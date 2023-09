Presidentsvrouw Jill Biden besmet met corona

terreurverdenking ‘Mentaal gesloopte’ Nederlan­der in hongersta­king na arrestatie in Spanje: ‘Dit zal ik nooit vergeven’

Een Marokkaanse Nederlander die al zes weken in Spanje wordt vastgehouden omdat hij een gevaar zou zijn voor de nationale veiligheid, is afgelopen weekend uit protest in hongerstaking gegaan. Zijn advocaten Samira Sabir en Teresa Martin Raymondi slaan alarm bij de Nederlandse en Spaanse autoriteiten. Hun cliënt zou op basis van foutieve informatie zijn aangehouden, terwijl hij met zijn echtgenote op doorreis was naar Marokko. ,,Hij leeft nu tussen hoop en vrees.”