Presidentsverkiezing Ecuador: bijna helft stemmen moet worden herteld

Gerechtig­heid kent geen vervalda­tum: 100-jarige oud-kampbewa­ker aange­klaagd

9 februari Een voormalige bewaker van concentratiekamp Sachsenhausen is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan moord op minstens 3500 gevangenen. De uitzonderlijk hoge leeftijd van de man (100) staat berechting volgens de openbaar aanklager niet in de weg. De aanklacht is niet de eerste en zeker niet de laatste in Duitsland tegen oud-medewerkers van het naziregime maar de kans op berechting slinkt met het verstrijken der jaren.