President Xi krijgt levenslange macht: 2959 stemmen voor, 2 tegen

De stemming, gehouden in de Grote Hal van het Volk te Beijing, verliep met een Noord-Koreaanse meerderheid: van de 2.964 van de totaal 3.000 afgevaardigden in het Chinese Volkscongres die stemden keerden zich slechts twee tegen de wetswijzing. Ook waren er drie onthoudingen.



Die maatregel plaveit de weg voor de 64-jarige Xi Jinping om onbeperkt aan de macht te blijven. Na de dood van partijvader en alleenheerser Mao Zedong besloot president Deng Xiaoping in 1982 dat Chinese presidenten maximaal twee termijnen van vijf jaar mogen dienen. Hij hoopte daarmee een repressieve dictatuur - Mao regeerde tot zijn dood in 1976 met harde hand - te voorkomen.



De in 2012 aangetreden president Xi had eigenlijk in 2023 moeten aftreden. Dat hoeft nu dus niet. Al met al geldt Xi Jinping definitief als de meest sterke Chinese leider sinds Mao Zedong.



De regerende Chinese Communistische Partij, die deze week bijeen is voor zijn jaarlijkse congres, lanceerde vorige maand het voorstel voor de grondwetswijziging.