‘President Wit-Rusland blijft aan na frauduleuze verkiezingen’

Opnieuw protesten in Beiroet, vuur vlakbij entree parlement

19:29 Bij protesten in de Libanese hoofdstad Beiroet is vuur uitgebroken vlakbij de ingang van het parlement. Het is de tweede dag van demonstraties in de door een hevige explosie getroffen havenstad. De menigte is woedend op de politieke elite en de manier waarop de regering de grootste explosie in de geschiedenis van Beiroet heeft aangepakt.