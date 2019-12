President Trump komt niet getuigen in het onderzoek naar zijn afzettingsprocedure

Twee weken geleden werden de eerste getuigen gehoord door de inlichtingencommissie. Het onderzoek gaat over een quid pro quo-voorstel dat Trump aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gedaan. Trump zou de militaire hulp aan Oekraïne alleen hervatten als Zelenski een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in zou stellen. Volgens de Democraten heeft de president daarmee zijn ambt misbruikt voor eigen politiek gewin.

Op de hoorzitting moet blijken of de daden van de president een afzettingsprocedure rechtvaardigen. Er worden vooral juridische specialisten gehoord. Trump had tot zondagavond de tijd om te laten weten of hij of een advocaat van hem naar de zitting komt.

Pat Cipollone, raadsman van de president, heeft echter aan Democraat Jerrold Nadler laten weten dat geen van beiden daar aanwezig zal zijn. Van Trumps team kan ‘redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij deelnemen aan een verhoor, terwijl nog onduidelijk is wie de getuigen zijn en of de president wel een eerlijk proces zal krijgen’, zo staat in een brief aan de commissie die door persbureau Reuters is ingezien.