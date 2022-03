President Syrië bezoekt na ruim tien jaar weer Arabisch land: VS vrezen legitimatie regime-Assad

De twee leiders bespraken een aantal kwesties van gemeenschappelijk belang, zoals het behoud van de territoriale integriteit van Syrië en de terugtrekking van buitenlandse troepen. Ook ging het over politieke en humanitaire steun aan Syrië en zijn bevolking om tot een vreedzame oplossing te komen voor de oorlog in dat land, meldde het staatspersbureau van de Emiraten, WAM.

De VS hebben zich steeds verzet tegen pogingen om de banden met Assad te normalise­ren of hem te rehabilite­ren

De ontmoeting was de laatste in een reeks diplomatieke toenaderingen die wijzen op een verschuiving in het Midden-Oosten, waar verschillende Arabische landen de banden met Assad nieuw leven inblazen. Zo’n teken was vorig jaar ook al een telefoontje met koning Abdullah van Jordanië, een andere bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten.