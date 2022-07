President Sri Lanka treedt af vanwege hevige protesten, zegt parlementsvoorzitter

Premier Wickremesinghe had al bereidheid getoond terug te treden om plaats te maken voor een regering van nationale eenheid, maar sluit niet uit dat hij de positie van president tijdelijk inneemt. Zijn woning in Colombo is in brand gestoken. Hij is pas twee maanden premier van het land, sinds Mahinda Rajapaksa, de broer van de president, opstapte als premier.