President Mexico geeft toe: meer moorden onder zijn bewind

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft dinsdag in een toespraak toegegeven dat het aantal moorden en afpersingen door criminele bendes onder zijn bewind is toegenomen. De linkse populist, die in december 2018 aan de macht kwam, worstelt met de aanpak van de hoge misdaadcijfers, die te wijten zijn aan de machtige en alom aanwezige drugskartels in het Midden-Amerikaanse land.

Lopez Obrador zei in zijn toespraak dat het aantal moorden is toegenomen met 7,9 procent en dat het aantal gevallen van afpersing 12,7 procent hoger ligt. Volgens de president is er een ‘fundamenteel’ verband tussen die statistieken en de georganiseerde misdaad. Hij zei dat het beleid van zijn regering tegen de criminele bendes zich met name richt op het creëren van banen, het aanbieden van onderwijs en uitkeringen voor mensen die in de handen van bendes dreigen te vallen, met name jongeren.

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er in Mexico al maar liefst 20.494 moorden geregistreerd, ruim duizend moorden meer dan op hetzelfde moment in 2018. In heel 2019 werden er in het hele jaar 34.582 moorden geregistreerd, de grootste hoeveelheid sinds Mexico het aantal moorden in 1997 is gaan bijhouden. AMLO, zoals de president met zijn initialen wordt aangeduid, stelde dat het aantal ontvoeringen en de gevallen van straatroof wel zijn afgenomen sinds hij president is.

Inzet leger

Sinds 2006 zet Mexico steeds vaker het leger in plaats van de politie in tegen de drugsbendes. De president krijgt kritiek van mensenrechtengroepen omdat hij nog niets heeft gedaan aan die zogeheten militarisatie. ,,Er zijn geen martelingen, verdwijningen of slachtingen meer’’, probeert de president die kritiek te pareren. ,,Mensenrechten worden gerespecteerd en de schuldigen worden gestraft.’’

Meer dan een kwart miljoen mensen zijn sinds 2006 in Mexico vermoord volgens een officiële telling. Daarin wordt overigens niet bijgehouden hoeveel moorden verband houden met de georganiseerde misdaad. Het bloedvergieten gaat dit jaar onverminderd door, ondanks de lockdownmaatregelen tegen de coronapandemie die in Mexico ongeveer 64.000 doden en zware economische schade heeft veroorzaakt.

Volledig scherm Sinds 2006 zet Mexico steeds vaker het leger in plaats van de politie in tegen de drugsbendes. (archiefbeeld) © REUTERS