President Malawi belooft bezorgde burgers aanpak 'vampieren'

Stomend hete brandweerlui al 25 jaar voor goede doel uit de kleren

18:54 Sinds 1993 poseren in Australië knappe en half ontblote brandweermannen jaarlijks voor het goede doel. De spuitgasten zetten zich al 25 jaar te kijk op een glossy kalender en zamelen daarmee geld in voor kinderziekenhuizen down under.