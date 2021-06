President Biden treurt om overlijden herdershond Champ (13): ‘Zullen hem eeuwig missen’

Ebo­la-uit­braak in Guinee na ruim vier maanden voorbij

13:43 De ebola-uitbraak in Guinee is zaterdag na ruim vier maanden weer voorbij, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaard. De epidemie werd uitgeroepen nadat in het West-Afrikaanse land voor het eerst in vijf jaar weer mensen overleden aan de gevolgen van het ebolavirus.