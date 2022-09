Premier Zweden stapt op na verkiezingsoverwinning rechtse partijen

Oorlog Oekraïne LIVE | Rivier stroomt richting stad na Russische aanval op dam, ‘martelka­mer ontdekt in Balaklia’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft woensdag een bezoek gebracht aan Izjoem. De stad in het noordoosten van het land, gelegen in de regio Charkov, is recent door de Oekraïense troepen bevrijd. Rusland heeft hoogst waarschijnlijk voor het eerst onbemande Iraanse drones (UAV) ingezet in Oekraïne, meldt het Britse Ministerie van Defensie. Moskou haalt vrijwel zeker in toenemende mate wapens uit staten als Iran en Noord-Korea, nu de eigen voorraden slinken. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

21:32