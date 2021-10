Premier Noord-Macedonië treedt af na teleurstellende regionale verkiezingen

Saoedi-Ara­bië zet Libanese ambassa­deur uit na kritiek op oorlog in Jemen

Saoedi-Arabië heeft de Libanese ambassadeur in het land vrijdag 48 uur de tijd gegeven om te vertrekken. Ook is alle import vanuit Libanon stilgelegd, meldt staatspersbureau SDA. De Saoedische regering reageert daarmee op uitspraken van de Libanese minister George Kordahi (Informatie), die zich onlangs kritisch uitliet over de militaire interventie in Jemen, waar een door de Saoedi’s geleide coalitie tegen de Houthi-rebellen strijdt.

30 oktober