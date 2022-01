Premier Johnson verder in het nauw: nog meer illegale borrels

Britse kunsthisto­ri­cus ontdekt dat schilderij dat al jaren bij hem aan de muur hangt meester­werk is

Een vooraanstaande Britse kunsthistoricus heeft ontdekt dat een schilderij dat al jaren in zijn huis hangt, waarschijnlijk het werk is van de Vlaamse meester Sir Anthony Van Dyck. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. De man kocht het schilderij jaren geleden voor zo’n 65 pond (78 euro). Als het inderdaad een meesterwerk is, wordt de waarde geschat op minstens 40.000 pond (47.800 euro).

9 januari