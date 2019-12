Premier Johnson belooft strengere celstraffen

China: ‘Ongepaste inmenging’ VN-Commissa­ris in kwes­tie-Hong­kong

4:36 China heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet zaterdag beschuldigd van ‘ongepaste inmenging’ in de binnenlandse aangelegenheden van Beijing. Het verwijt is een reactie op een oproep van Bachelet om een onderzoek in te stellen naar mogelijk buitensporig politiegeweld in Hongkong.