Prediker vraagt geld voor nieuwe privéjet: God zegt dat ik hem nodig heb

De tv-prediker uit Louisiana heeft zijn volgelingen in een filmpje gevraagd om geld te doneren voor het vliegtuig. Dat heeft hij naar eigen zeggen nodig om overal ter wereld zijn boodschap te kunnen verkondigen. God was volgens hem ook zo vriendelijk om erbij te vertellen voor welk model hij moet gaan: een Falcon 7X van 54 miljoen dollar. ,,Het probleem met mijn drie andere privéjets is dat ze regelmatig tussenstops nodig om bij te tanken”, zegt de prediker. ,,Daarom heb ik een nieuwe nodig.” ,,Trouwens”, vervolgt de predikant, ,,Als Jezus vandaag fysiek op aarde zou zijn, dan zou hij toch ook niet rondtrekken met een ezel?” Tekst loopt door onder de foto

Daarbij was het overduidelijk voor Duplantis dat hij een nieuwe jet nodig had. ,,Het was één van de duidelijkste dingen die de Heer ooit tegen mij zei. Ik dacht: hoe ga ik dat betalen? Maar toen moest ik denken aan wat God in 1978 tegen mij zei: 'Ik vraag je niet om voor je jet te betalen, maar om erin te geloven.'" Die denkwijze was al eerder succesvol, want voor Duplantis zou het zijn vierde jet in 24 jaar worden.