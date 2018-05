Praagse ober lag drie dagen in coma en denkt na over schadeclaim

Na de molestatie, toen Mirek in het ziekenhuis lag, zag de ober de videobeelden van de mishandeling. ,,Vreselijk”, zei hij vandaag tijdens de persconferentie. ,,Ik had dood kunnen zijn.” Mirek kwam strompelend aanlopen en houdt z’n zonnebril op. Zijn oogkas is gemolesteerd, hij kan slecht tegen licht. Hij zegt dat er in het ziekenhuis zelfs even voor zijn leven gevreesd is, vanwege bloedingen.



De onenigheid begon volgens hem binnen in het restaurant, nadat de uit de regio Den Haag afkomstige gasten te verstaan was gegeven dat ze geen zelf meegebrachte alcohol mochten nuttigen. ,,Toen we vroegen of ze weg wilden gaan, begonnen ze tegen tafels te schoppen.” Daarop werd hen verzocht te vertrekken en ontstond de vechtpartij met voor Mirek catastrofale gevolgen. Hij zegt sinds de mishandeling niet meer restaurant Polpo te willen gaan, omdat dat te moeilijk voor hem is.



De ober zegt dat hij tot nu toe niks gehoord heeft van de zeven betrokken Nederlanders. De twee verdachten die nog vast zitten hebben via andere kanalen wel excuses en financiële hulp aangeboden. Tijdens de persconferentie zegt de ober een eventuele schadeclaim voorlopig aan de rechter te laten. Hij denkt er wel over na, maar zegt ook dat zijn gezondheid nu voorgaat.



Vrienden van de ober zijn inmiddels een inzamelingsactie gestart, om in het levensonderhoud van Mirek en zijn gezin te voorzien. De uitkering bij ziekte is in Tsjechië daarvoor te laag, zeggen zij. Ook vanuit Nederland kreeg de ober tientallen steunbetuigingen, in de vorm van berichten, bloemen en chocola. Sommige mensen boden zelfs hun excuses aan.