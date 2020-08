Positie evangelisch kopstuk VS wankelt nu hij wordt achtervolgd door privéschandalen

Volgens advocaat was Hitler­groet van agente een grapje: ‘Ze was 22 en de sfeer was geladen’

21 augustus De jonge politie-inspecteur die de Hitlergroet bracht in een cel op de luchthaven van het Belgische Charleroi heeft daar veel spijt van. ,,Maar die man is niet gestorven door dat gebaar”, zegt haar advocaat. Hij wijst erop dat er een enorm gespannen sfeer hing, nadat Jozef Chovanec (38) zichzelf zwaar had verwond en zich agressief opstelde. ,,Het was een explosieve toestand. Zij is nog jong en dacht grappig te zijn.”