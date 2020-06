Pornoster Ron Jeremy (64) was te zien in 2200 pornofilms, nu riskeert hij 90 jaar cel

Ron Jeremy. Als deze naam je niets zegt, maak je dan geen zorgen. Als de naam je wel iets zegt, maak je dan ook geen zorgen: zelfs wie slechts af en toe een schuin oog op een pornosite werpt, is hem vast wel eens tegengekomen. Hij was immers ‘de koning’ van het genre, in Amerika. In zijn vroege pornofilms (jaren 70) zie je Jeremy als een patente man van het type Tom Selleck (‘Magnum’), walrussnor inclusief. Latere films tonen hem, hoewel hij geen gebrek aan lichaamsbeweging had, vadsig en dik. Maar Jeremy bleef gaan, zelfs na ruim 2.200 films - een record. Want een ex-pornoster zijn, dat is zielig, vertelde hij in 2008 aan het Amerikaanse Time. ,,Het werk gaat wat moeilijker, nu ik 55 ben, de natuur is wreed. Maar ik wil actueel blijven.”