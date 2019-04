Populatie schildpadden ernstig bedreigd: laatst bekende vrouwtje overlijdt dag na bevruchting

Dramatisch nieuws voor de populatie Yangtze-weekschildpadden op aarde. Gisteren overleed in een Chinese dierentuin een van de laatste vier overgebleven exemplaren. Het gaat om een vrouwtje, mogelijk het laatste vrouwtje van de hele populatie. Een dag eerder was zij nog geïnsemineerd.

De Suzhou-dierentuin in het zuiden van China maakt vandaag melding van het overlijden van de reuzenschildpad. De dierentuin had twee van de dieren. Een mannetje blijft alleen achter. De twee andere Yangtze-weekschildpadden leven in afzonderlijke meren in Vietnam. Van deze dieren is niet bekend of het om mannetjes of vrouwtjes gaat.

De dood van het ongeveer negentig jaar oude vrouwtje lijkt een haast onoverkoombaar obstakel op te werpen met het oog op het voortbestaan van de ernstig bedreigde diersoort. De voortplanting ging al enorm moeizaam. Het mannetje in de dierentuin produceerde slecht zaad, een ander mannetje kwam om na een vechtpartij met deze schildpad. De twee andere schildpadden leven in grote meren in Vietnam. Het is niet bekend welke sekse zij hebben. Ook laten ze zich meestal maar eens in de paar weken aan hun opzichters zien, meldde de New Yorker in december vorig jaar.

Inseminatie

Een dag voordat het vrouwtje dood ging, was zij voor een vijfde keer geïnsemineerd. Even daarvoor leek de schildpad nog in goede gezondheid, zo bleek uit onder meer bloedonderzoek. Ook de inseminatie verliep soepel, alleen werd het dier daarna niet meer wakker. Ze overleed na 24 uur.