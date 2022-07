Populaire wandelroutes in Alpen dicht door smeltende gletsjers

Half miljoen Brazilia­nen onderteke­nen petitie voor democratie

In Brazilië hebben meer dan een half miljoen mensen een petitie ondertekend ‘ter verdediging van democratie’ in een reactie op opmerkingen van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Bolsonaro heeft zich in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van begin oktober herhaaldelijk kritisch uitgelaten over onder meer het kiessysteem in Brazilië dat sinds 1996 wordt gehanteerd en de daarbij gebruikte stemmachines. Door zijn opmerkingen bestaat twijfel of hij een eventuele verkiezingsnederlaag zal accepteren.

