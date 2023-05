Poolse premier wil doodstraf invoeren na gruwelijke dood 8-jarig jongetje

Maandag bezweek de 8-jarige Kamil uit Częstochowa aan zijn verwondingen in het kinderziekenhuis in Katowice, waar de jongen begin april op initiatief van zijn biologische vader was opgenomen. Artsen vonden ernstige brandwonden op Kamils hoofd, romp en ledematen, evenals verschillende botbreuken.

De stiefvader is een verdachte. Hij en de moeder van de jongen zijn inmiddels gearresteerd. Volgens berichten in Poolse media hadden zowel de school als het bureau voor jeugdzorg, dat contact had met het gezin, het gevaar voor het kind niet onderkend. ,,De straf moet streng en afschrikkend zijn en in verhouding staan tot de misdaad!”, schreef Morawiecki . Alleen een ‘monster’ is in staat een kind zo’n vreselijk leed toe te brengen, schreef hij ook.