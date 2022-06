Poolse herstelgelden: Von der Leyen oogst zware kritiek, nog geen wantrouwen

Dit gebeurde er vannacht Afrikanen vragen Poetin graan door te laten, Russische raketten vol Westerse componen­ten

Op de honderdste dag van de oorlog in Oekraïne staan Russische troepen op het punt de oostelijke stad Severodonetsk helemaal in te nemen. In het zuiden van het land, rond de stad Cherson, heroveren de Oekraïners weer terrein.

3 juni