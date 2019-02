Poll: kleine meerderheid van Britten wil uitstel brexit

Met minder dan zeven weken te gaan tot de brexit-datum van 29 maart is er in het Verenigd Koninkrijk (VK) nog geen zicht op een oplossing van de politieke impasse. Het akkoord dat de Britse premier uitonderhandelde met de Europese Unie wordt door een groot deel van het Lagerhuis niet gepruimd. Daardoor dreigt een no deal , een scheiding op 29 maart zonder afspraken over handel en de rechten van EU-burgers in het VK en vice versa.

Een derde van de in opdracht van de progressieve krant ondervraagde Britten verkiest die harde brexit, dus zonder afspraken, boven uitstel van de scheidingsdatum. Dat een no deal kan leiden tot forse economische schade, nemen ze op de koop toe. De overige veertien procent heeft geen idee wat hun voorkeur heeft.

Intussen probeert premier May in het Britse parlement tijd te kopen om een oplossing te vinden voor de status quo. Ze wil de tweede stemming over de deal met de EU, die gepland staat voor 14 februari, uitstellen naar 27 februari. In de tussenliggende periode wil ze in Brussel proberen om nog wat veranderingen in het akkoord voor elkaar te boksen.