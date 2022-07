Politieke aanslag op ex-premier Japan schokt de wereld: 'Enorme klap voor Japan’

Drie mannen vermist die kind (8) van verdrin­kings­dood redden in Californië

Een gezamenlijk kampeertripje van enkele gezinnen in de Amerikaanse staat Californië is in een regelrechte ramp geëindigd toen één van de kinderen dreigde te verdrinken. Vijf mannen sprongen het water in om het 8 jaar oude kind te redden, maar drie van hen keerden nooit meer terug.

5 juli