Politie zoekt naar mogelijk gewapende man in winkelcentrum Parijse zakenwijk

Volgens onbevestigde berichten op sociale media zou er een melding zijn geweest over een gewapende persoon die in de buurt van het winkelcentrum loopt. ,,We zoeken een gewapende persoon die gezien zou zijn in het winkelscentrum’’, verklaart een politiebron met enige terughoudendheid tegen Le Figaro.



Het winkelcentrum werd geëvacueerd om controles mogelijk te maken, meldde de politie aanvankelijk. Verdere details waren niet direct beschikbaar. Later trok de politie die verklaring in en meldde volgens de krant dat de bezoekers om ‘twijfel weg te nemen’ waren binnengesloten.



In het winkelcentrum Les Quatre Temps, dat een westelijke buitenwijk van de Franse hoofdstad ligt, zijn zo'n 230 winkels gevestigd. ‘Blijf weg’, klinkt de oproep. Het publiek wordt gevraagd om geen ‘valse berichten’ te verspreiden. Er is in berichten sprake van een man met een Kalashnikov-geweer.



Op onbevestigde videobeelden op sociale media is te zien hoe mensen met de handen in de lucht het winkelcentrum verlaten. Buiten zijn rennende agenten, voorzien van kogelwerende vesten, in beeld. Uit voorzorg zijn de metro- en treinstations in La Défense afgesloten. Ook scholen in de omgeving zijn dicht.