Politie wemelt van seksisme en racisme: Franse toestanden ook ‘ingebakken’ in Londen

De politie in Londen staat net zo ter discussie als het korps in Frankrijk na het doodschieten van Nahel Merzouk. Incidenten van racisme en seksisme zijn eerder regel dan uitzondering.

Dertien jaar geleden trok een geweldsgolf door grote steden in Engeland na de dood van Mark Duggan door politiekogels in de Londense wijk Tottenham. Jongeren vochten, plunderden winkels en staken auto’s in brand. Net als in Parijs nu leidde diep wantrouwen tegen het korps tot een agressieve opstand. Een recent gepubliceerd rapport naar de London Metropolitan Police geeft aan, dat deze achterdocht niet uit de lucht komt vallen.

De bevindingen van barones Louise Casey sloegen in als een bom. Ze sprak van institutioneel racisme, seksisme en homofobie. Tot haar verbazing deden agenten niet eens hun best om zich tijdens bezoeken van haar onderzoeksteam in te houden. Vrouwelijke leden werden met denigrerende opmerkingen verwelkomd. Korpsen hinderden het verzamelen van belastende feiten door vliegensvlug WhatsApp-groepen te wissen.

Kidnapping, verkrachting en moord

Het rapport van Casey volgde op de kidnapping, verkrachting en moord op Sarah Everard door speciaal agent Wayne Couzens tijdens de lockdowns. David Carrick, onderdeel van dezelfde eenheid in Londen, benadrukte de noodzaak voor ingrijpen. In een dienstverband van twintig jaar groeide de man uit tot een van de grootste serieverkrachters in Engeland. Liefst achttien keer bleven aanklachten tegen hem zonder gevolgen.

Volledig scherm Sisters Uncut protesteert voor Wayne Couzens. © Getty Images

De Britse regering werkt aan een verandering van de regels om ontslag op staande voet van ‘rotte appels’ eenvoudiger te maken. Deze versoepeling moet de taak van hoofdcommissaris Mark Rowley om een schoonmaak uit te voeren helpen. Eindeloze procedures maken het beëindigen van een contract lastig. Als de politiek in Westminster groen licht geeft, verliezen naar schatting ruim tweeduizend ‘foute’ agenten meteen hun baan.

De ‘verziekte cultuur’, waarover Casey rept, kreeg in de nasleep van het overlijden van Duggan al een gezicht. Zonder beveiligingscamera’s in de buurt stopten twee rechercheurs de taxi waarin het slachtoffer zat. Duggan, verdacht van het bezit van een vuurwapen, lag enkele tellen later bloedend op de grond. De politie schetste in de media een beeld van een gangster, die zelf eerst de trekken overhaalde.

Rammelend verhaal

Deze weergave rammelde. Duggan schoot niet en had alleen een strafblad voor heling en het bezit van cannabis. Getuigen, onder wie de taxichauffeur, stelden dat Duggan geen wapen maar een mobiele telefoon in zijn hand hield. Het maakte de vondst van een pistool twintig meter van zijn lichaam vreemd. De agenten stelden dat hij die moest hebben weggeworpen na te zijn geraakt. Onwaarschijnlijk, gaf een gerechtelijke wetenschapper aan.

De politie ging niettemin vrijuit. Een justitiële commissie oordeelde dat de agenten binnen de wet opereerden. Nabestaanden roken vals spel. Zou het wapen, toegeschreven aan Duggan, een late twintiger met een donkere huidskleur, soms bewust zijn neergelegd? Het gebrek aan vertrouwen in de Metropolitan Police binnen de Afro-Caribische bevolking voedde dit gevoel van paranoia.

Volledig scherm Brandende gebouwen op Tottenham High Road, London, in augustus 2011. De rellen ontstonden nadat twee dagen eerder Mark Duggan werd doodgeschoten. © Getty Images

Zes daders vrijuit

De zaak rond Stephen Lawrence, door neonazi’s doodgestoken in april 1993, zit onder de huid van zwarte Londenaars. Rechercheurs lieten na om adequaat op te treden. Bewijsmateriaal werd genegeerd, geruïneerd of onder het tapijt gemoffeld. De zes daders, aangewezen door getuigen, gingen vrijuit, totdat een cold case-team het dossier onder de loep nam. Dit leidde in 2012 tot de veroordeling van twee van de moordenaars.

Afgelopen week kregen de familieleden van Lawrence, een student architectuur, een nieuwe klap. Een rechtbank oordeelde dat de gewraakte rechercheurs niet vervolgd kunnen worden voor corruptie en racistisch gemotiveerd handelen. Voor de Met verandert deze uitspraak niets. Een kwarteeuw geleden noemde een commissie het orgaan ‘structureel racistisch’. Getuige het rapport van Casey is dat nog steeds het geval.

Casey meldde dat verkrachtingen in Londen ‘gedoogd’ worden door seksisme. Agenten leggen de schuld tijdens verhoren vaak neer bij de vrouw, waardoor daders slechts bij uitzondering voor het gerecht komen. Zwarte korpsleden krijgen 84 procent meer officiële reprimandes dan witte collega’s. Minderheden worden weggezet als ‘shit’ of ‘apen’. ,,Discriminatie zit ingebakken in het systeem”, zegt het rapport hierover.

Het verschil met Frankrijk zit hem in de erkenning hiervan. Zowel de Met als de regering accepteert de chronische weeffouten. Dat wil niet zeggen, dat de zorgwekkende situatie snel verandert. Enkele dagen geleden diende een Brits-Nigeriaanse communicatiedeskundige van een deelkorps in Londen een klacht in tegen haar baas. In een e-mail schreef hij, refererend aan haar huidskleur: ,,Kan dat mens wél Engels spreken?”