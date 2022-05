Politie VS maakt identiteit kerkschutter Californië bekend, pastoor sloeg schutter met stoel

De man die gisteren in een kerk in Laguna Woods, vlakbij Los Angeles, een persoon doodschoot en verschillende anderen verwondde, is geïdentificeerd als de 68-jarige David Chou uit Las Vegas. De man wordt verdacht van moord en vijf moordpogingen. Ondertussen wordt er steeds meer bekend over wat zich in korte tijd in de kerk afspeelde.