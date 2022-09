Politie VS arresteert man die massale schietpartij ‘in Las Vegas-stijl’ beraamde

Lichaam van door overstro­ming meege­sleurd Italiaans jongetje (8) na acht dagen teruggevon­den

In een weiland in het Italiaanse plaatsje Trecastelli is vanmiddag het lichaam teruggevonden van Mattia Lucaroni. Het 8-jarige jongetje raakte een week geleden vermist bij overstromingen in de regio de Marken.

23 september