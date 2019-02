Politie voorkomt ‘drugs-tsunami’ met recordvangst in haven VS

De zending was bestemd voor Australië. Volgens een politiewoordvoerder is met de vondst een 'ice-tsunami' in Australië voorkomen. De hoeveelheid methamfetamine was voldoende voor 17 miljoen 'porties'. Het spul was ruim 800 miljoen euro waard.



Behalve methamfetamine was in de containers ook vijf kilo heroïne en 25 kilo cocaïne verborgen, bij elkaar ruim 7 miljoen euro waard.



De drugs werden al op 9 januari gevonden, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. In Australië zijn zes mensen opgepakt, onder wie twee Amerikanen. De autoriteiten denken dat de drugs afkomstig waren van een drugskartel in Mexico, dat zou samenwerken met criminele motorbendes in Amerika.