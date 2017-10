Politie vindt negen lichamen in appartement Japanner

Een 27-jarige Japanner is dinsdag gearresteerd nadat de politie de stoffelijke resten van in totaal negen lichamen ontdekte in het appartement van de man.

De politie deed de gruwelijke ontdekking in een woning in Zama, net buiten Tokio. De vondst van de lichaamsdelen werd gedaan in een onderzoek naar de vermissing van een 23-jarige vrouw. De vrouw, die begin deze maand verdween, was voor het laatst gezien terwijl ze een wandeling maakte met de man, zo bleek uit camerabeelden.

Tijdens onderzoek in de woning van de Japanse man trof de politie meerdere vrieskisten aan. In elke vriezer lagen lichaamsdelen opgeslagen waaronder minstens twee hoofden. De politie onderzoekt de zaak. De man is wel opgepakt, maar nog niet in staat van beschuldiging gesteld.

Volgens The Japan Times zou de man via internet contact hebben gezocht met de vrouw. Ze zou op een zelfmoordsite hebben geschreven dat ze zichzelf van het leven zou willen beroven. Toen haar broer al enkele dagen geen contact met haar kreeg, seinde hij de politie in.