Politie van Detroit vindt elf verstopte kinderlijkjes in plafond rouwcentrum

Volgens de krant The Detroit News waren negen lichamen verpakt in een kartonnen doos en twee in plastic zakken in een lijkkist. Het gaat om de resten van elf babies die verstopt waren in een systeemplafond van het Cantrell Funeral Home.



,,De brief bevatte gedetailleerde informatie over menselijke resten in het uitvaarcentrum'', zegt politiewoordvoerder Brian Bowser. ,,Inspecteurs werden door de huidige eigenaar binnengelaten en vonden op de plek waarover de brief sprak een aantal dozen en een kleine lijkkist.''