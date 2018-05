Politie schiet verdachte neer na schoten in lobby van golfresort Trump

De politie van Miami schoot de man vanochtend neer, nadat die het vuur had geopend in de lobby van de Trump National Doral Golf Club, een resort dat eigendom is van Donald Trump. Eerst had de man een Amerikaanse vlag over de balie gelegd, terwijl hij opmerkingen schreeuwde over de Amerikaanse president, zei de politie.



De gewonde man, die niet werd geïdentificeerd, is naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. Een politieman raakte lichtgewond, maar niet door geweervuur. ,,We zeggen niet dat dit terrorisme is, maar we sluiten niets uit op dit punt", zei de politie, eraan toevoegend dat het onduidelijk was wat de motieven van de man waren.



Het golfresort van 800 hectare, buiten Miami, herbergt vier golfbanen, waaronder The Blue Monster, en is elk jaar gastheer van een PGA Tour-evenement. Trump kocht het in 2012 voor 150 miljoen dollar.